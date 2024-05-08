Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ — Finance.ua

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Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ

Казна та Політика
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Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ
Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ
Уряд підтримав ініціативу створення Сил безпілотних систем — як окремого роду військ.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
«Кабінет Міністрів схвалив проєкт Указу Президента України про введення в дію рішення РНБО щодо створення у структурі Збройних Сил окремого роду військ — Сил безпілотних систем», — сказано в повідомленні.
Документ був напрацьований з метою нарощування оборонних можливостей для відбиття зростаючої російської агресії.

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Він, зокрема, передбачає створення Сил безпілотних систем як одного з головних носіїв бойового потенціалу та технологічної переваги українських Збройних Сил, що будуть використовуватися для нанесення уражень по ворогу на всіх рівнях — стратегічному, оперативному і тактичному — засобами безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі.
Нагадаємо, Україна у 2024 році наздогнала росію за виробництвом дронів-камікадзе, аналогічних Shahed-131 та Shahed-136.
Раніше Кабінет Міністрів виділив додаткові 15,5 млрд гривень на закупівлю дронів. Вони підуть адміністрації Держспецзв’язку, що займається відповідними закупівлями. Кошти дозволять поставити Силам безпеки та оборони 300 тисяч безпілотників.
За матеріалами:
Finance.ua
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