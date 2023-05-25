Кабмін передав в управління "Укрнафти" компанію Коломойського та Хомутинніка, яка добуває 3% українського газу — Finance.ua

Кабмін передав в управління "Укрнафти" компанію Коломойського та Хомутинніка, яка добуває 3% українського газу Сьогодні 12:18 — Фондовий ринок

Кабінет Міністрів передав корпоративні права приватного акціонерного товариства «Укрнафтобуріння» в управління найбільшій нафтовидобувній компанії «Укрнафта».

Про це йдеться в повідомленні «Укрнафтобуріння».

Компанія «Укрнафтобуріння» та її акціонери вважають це рішення незаконним та готують позови у міжнародні інстанції, зокрема у Європейський суд з прав людини.

«Міжнародні акціонери УНБ неодноразово звертали увагу керівних органів держави Україна на незаконність арешту корпоративних прав компанії. Зокрема, приватна компанія з обмеженою відповідальністю JKX UKRAINE B.V. направляла офіційні звернення до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та Кабінету Міністрів України. УНБ зверталося особисто до очільника Міністерства юстиції України, до Антимонопольного комітету України та багатьох інших інстанцій», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі ці звернення були проігноровані.

Станом на кінець квітня 2023 року активи «Укрнафтобуріння» складали 20,6 млрд гривень, станом на 24 травня 2023 року у підземних сховищах знаходиться 141 млн куб. м газу, а на рахунках компанії зберігається 213 млн гривень.

«Усі податкові зобов’язання були виконані та навіть проавансовані на три місяці наперед, що підтверджується податковими накладними. Добовий обсяг видобутку наразі складає 1 555 тис. куб. м, після запуску у кінці травня нової свердловини № 88 цей показник збільшиться до 1 705 тис. куб. м, а після запуску у кінці червня ДКС — до 2 105 тис. куб. м… Акціонери УНБ уважно стежитимуть за діями нового управителя. У разі зниження показників видобутку, продажу газу та конденсату за цінами, нижчими від ринкових, а також закупівлі матеріалів за завищеними цінами всі збитки будуть у судовому порядку пред’явлені як державі, так і конкретно кожній із залучених до рейдерського захоплення осіб», — йдеться в повідомленні.

У квітні Печерський районний суду м. Києва передав в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів корпоративні права приватного акціонерного товариства «Укрнафтобуріння», на які було накладено арешт у рамках кримінального провадження.

Нерозподілений прибуток конфіскованого у Хомутинника і Коломойского «Укрнафтобуріння» складає 16 млрд гривень.

«Укрнафтобуріння» проводить промислову розробку Сахалінського родовища газу та газового конденсату.

У 2021 році порівняно з 2020 роком компанія скоротила видобуток газу на 5%, або на 34,1 млн куб. м, до 691,3 млн куб. м.

За твердженням колишнього голови депутатської групи «Відродження» у Верховній Раді Віталія Хомутинника, «Укрнафтобуріння» афілійоване з ним та бізнесменом Ігорем Коломойським.

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