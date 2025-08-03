Кабмін оновив план, необхідний для отримання грошей від ЄС — Finance.ua

Кабмін оновив план, необхідний для отримання грошей від ЄС Сьогодні 15:10 — Казна та Політика

Кабмін оновив план, необхідний для отримання грошей від ЄС

Кабінет міністрів України 1 серпня ухвалив зміни до плану Ukraine Facility — плану, згідно з яким країна отримує фінансову допомогу від Європейського Союзу відповідно до рівня просування реформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра економіки Олексія Соболева та допис народного депутата Ярослава Железняка.

«З моменту, коли ми починали готувати План України, пройшло вже два роки. І зараз час актуалізувати наші зобовʼязання: адаптувати строки — деякі з них подовжити, а деякі й скоротити, а також — додати посилання на конкретні акти права ЄС та уточнити формулювання кроків», — пояснив зміни Соболєв.

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За словами міністра, можливість змін до плану із самого початку була погоджена з Європейською комісією та передбачена Регламентом про створення Ukraine Facility. Нову версію плану до кінця вересня повинна схвалити Верховна Рада.

«Обсяг та зміст наших зобовʼязань перед європейськими партнерами залишаються такими ж, як і були… Зміни стосуватимуться кроків від 3 кварталу 2025 року, тож ми вже починаємо рухатися за новим графіком. І деякі зобов’язання виконаємо швидше, ніж домовлялися з партнерами при початковому формуванні Плану», — додав Соболєв.

Що зміниться в Ukraine Facility

Нардеп Ярослав Железняк зі свого боку опублікував список змін у плані, які ухвалив Кабмін:

Переносяться реформа процедури відбору на державну службу та реформа цифровізації управління державною службою. Міністерства приводяться у відповідність до нових назв. Відкладається створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду — залишається очікування на набрання чинності відповідного закону. Замість цифровізації судової системи пропонується запровадити пілотний проєкт в 15 судах на рівні першої та апеляційної інстанції. Зміни в проєкті створення та впровадження реєстру банківських рахунків фізичних осіб та сейфів. Законодавство з питань продажу банків набере чинності раніше, ніж планувалося. Водночас переноситься термін набрання чинності законодавством для покращення врегулювання проблемних кредитів. Низка інших важливих законодавчих реформ теж поки що переноситься. Систему контролю за отриманням державної допомоги змінять, тому термін її впровадження також перенесено. Законодавство дозволятиме запровадження окремих схем допомоги для підтримки бізнесу. Також набере чинності новий закон із відновленням контролю державної допомоги бізнесу з боку Антимонопольного комітету. Переносять терміни набрання чинності закону про державну ветеранську політику. Низка державних гарантій щодо забезпечення функціонування деяких програм тепер прописана просто як «інвестиції». Реформа ринку електроенергії пройде раніше, але скасування мораторію на ціни на тепло перенесли на рік. Також відтермінували впровадження законопроєкту про лібералізацію у сфері залізничного транспорту. Зменшено державне фінансування на розмінування сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, Ukraine Facility — це фінансовий інструмент ЄС, створений для підтримки України під час війни та в період післявоєнного відновлення. У межах програми на 2024−2027 роки передбачено 50 мільярдів євро.

Кошти надаються у формі грантів і кредитів і спрямовуються на макрофінансову допомогу, відбудову, реформи та модернізацію. Використання фінансів контролюється через спеціальний механізм звітності та оцінки ходу реформ.

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