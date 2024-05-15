Кабмін має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго», — інвестори Сьогодні 16:32

Кабінет міністрів України має покращити ліквідність компаній «Енергоатом» та «Укренерго» шляхом випуску облігацій або ж забезпеченням кредитування компаній, щоб повністю ліквідувати боргову кризу на ринку електроенергії України.

Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на « Українську енергетику ».

«Це (покращити ліквідність — ред.) можливо виконати шляхом надання позик для НЕК «Укренерго» з боку міжнародних фінансових установ чи українських банків або ж шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на користь НЕК «Укренерго» чи НАЕК «Енергоатом», — сказав Конеченков.

В УВЕА також зазначили, що це необхідно, щоб «Енергоатом» міг погасити свої борги на ринку за ПСО на електроенергію для населення, а «Укренерго» — борги за послугу з ВДЕ.

Зазначається, що борги державних компаній перед виробниками відновлюваної генерації досі становлять значні суми. За підрахунками УВЕА, сумарна заборгованість перед виробниками електроенергії з ВДЕ станом на 7 травня 2024 року становить 27,3 млрд грн з ПДВ.

Окрім того, рівень розрахунку ДП «Гарантований покупець» перед підприємствами ВДЕ за 2022 рік становить 55,5%, за 2023 рік — 87%, за 4 місяці 2024 року — 72%.

Водночас, заборгованість НЕК «Укренерго» за послугу ДП «Гарантований покупець» за два останні роки становить близько 22 млрд грн (станом на 07.05.2024) і продовжує збільшуватись.

Інвестори зазначають, що тривале існування боргової кризи й відсутність затвердженої урядом дорожньої карти щодо виходу з цієї кризи має безпосередній негативний вплив на інвестиційні плани виробників електроенергії.

Також в асоціації підкреслюють, що це негативно впливає на потенційних інвесторів, які мають можливості й розглядають Україну для інвестицій навіть попри повномасштабну війну.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно займатись децентралізацією енергетики і розвивати відновлювану енергетику, щоб мінімізувати ризики блекауту в країні внаслідок чергових обстрілів енергоінфраструктури російськими військовими.

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