Кабмін хоче скасувати відповідальність за непублікацію фінзвітності під час війни — Finance.ua
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Кабмін хоче скасувати відповідальність за непублікацію фінзвітності під час війни

Вчора 14:33Казна та Політика
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Кабмін хоче скасувати відповідальність за непублікацію фінзвітності під час війниКабмін хоче скасувати відповідальність за непублікацію фінзвітності під час війни
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді звільнити суб’єктів надання фінансової звітності від відповідальності за її несвоєчасне оприлюднення у період воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після нього.
Відповідний законопроект зареєстрований у парламенті за № 7378, ним пропонується внести відповідні доповнення до прийнятого 3 березня закону про захист інтересів зазначених суб’єктів.
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Звільнення від відповідальності стосується порушення термінів оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави та консолідованим звітом про платежі на користь держави.
Юридичні особи, які зобов’язані оприлюднити річну фінзвітність разом з відповідними звітами, повинні будуть опублікувати її у повному обсязі на своєму сайті протягом трьох місяців після припинення або скасування військового стану або стану війни, причому вона має охоплювати весь період неоприлюднення.
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У пояснювальній записці уряд зазначає, що згідно із законом про бухгалтерський облік та фінзвітність, річна фінзвітність та річна консолідована фінзвітність повинна подаватися до 30 квітня та 1 червня.
За її неподання Кодекс про адміністративні порушення на сьогодні передбачає штраф у розмірі від 1 тисячі до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за повторне порушення — від 2 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів). Таким чином, у Кабміні вказують, що незадіяння такого покарання зменшить тиск на український бізнес під час війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
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