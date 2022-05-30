Кабмін хоче повернути всі мита та ПДВ при імпорті, окрім авто та палива - нардеп — Finance.ua

Кабмін хоче повернути всі мита та ПДВ при імпорті, окрім авто та палива - нардеп

Вчора 15:12 — Казна та Політика

Кабмін хоче повернути всі мита та ПДВ при імпорті, окрім авто та палива - нардеп

Депутат Верховної Ради Ярослав Железняк («Голос») заявляє, що Кабінет Міністрів 28 травня схвалив внесення до Верховної Ради законопроекту про поновлення дії мит та ПДВ при імпорті товарів в Україну, за винятком палива та автомобілів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Кабмін підтримав внесення законопроекту про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари (без авто та палива). Буде незабаром від уряду зареєстрований у Раді», — повідомив нардеп.

Нагадаємо, що 24 березня Верховна Рада прийняла одразу в першому та другому читанні законопроект № 7190, який передбачав, зокрема, що з 1 квітня на період воєнного стану звільняються від податку на додану вартість та мит операції з ввезення в Україну товарів платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи.

Від сплати акцизного податку також було звільнено ввезення автомобільного пасажирського та вантажного транспорту та мотоциклів.

У той же час звільнення від мит не стосується спирту, алкогольної продукції та тютюнових виробів, а також будь-яких товарів походженням з росії.

5 квітня цей закон був підписаний Президентом Володимиром Зеленським, опублікований і набув чинності.

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