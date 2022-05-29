Кабмін зробив важливий крок для запровадження «митного безвізу» з ЄС — Finance.ua

Кабмін зробив важливий крок для запровадження «митного безвізу» з ЄС

Вчора 16:33 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт про зміни до Митного кодексу України, необхідні для забезпечення міжнародного застосування нової комп’ютеризованої транзитної системи NCTS та розширення імплементації положень митного законодавства ЄС.

Як повідомила пресслужба Міністерства фінансів, цей законопроєкт буде передано на розгляд до Верховної Ради.

«Запропоновані зміни до Митного кодексу надзвичайно важливі для українського бізнесу, зокрема для прискорення проходження товарів через митний кордон та їх митного оформлення, що стало особливо гострою потребою під час війни після 24 лютого. Крім того, такі зміни необхідні для забезпечення міжнародного застосування NCTS та подальшої гармонізації Митного кодексу України з Митним кодексом ЄС», — сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що Україна вже завершує тестування NCTS на відповідність до положень Конвенції про процедуру загального транзиту. До кінця 2022 року Україна має успішно пройти Оціночну місію та приєднатися до Конвенції про процедуру загального транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

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