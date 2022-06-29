Кабмін хоче обмежити виплати членам наглядових рад держкомпаній під час війни — Finance.ua
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Кабмін хоче обмежити виплати членам наглядових рад держкомпаній під час війни

Казна та Політика
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Кабмін хоче обмежити виплати членам наглядових рад державних компаній під час війни. Відповідний проект рішення розроблений Мінекономіки та надіслано уряду
Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Желєзняк.
«Кабмін хоче обмежити виплати членам наглядових рад під час війни. Відповідний проект рішення відправили вчора від Мінекономіки на КМУ. Стосується воно й керівництва держкомпаній», — наголосив Железняк.
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У підготовленому Мінекономіки проекті рішення зазначено, що до завершення військового стану їх місячні зарплати мають бути не більше ніж 15 мінімальних зарплат (97 500 грн).
Обмеження також мають торкнутися керівників, заступників керівників, голів та інших виконавчих органів та працівників суб’єктів господарювання держсектора економіки.
«Якщо чесно, то вважаю це у найкращому разі популізмом, а в гіршому — цілеспрямованою шкодою», — зазначив Железняк.
Він вважає, що це виглядає як чергова спроба під виглядом війни витіснити незалежний менеджмент із держпідприємств та згорнути реформу корпоративного управління.
«Щонайменше після голосування ідіотського закону про прибуття на робоче місце членів наглядових рад, думаю, наші міжнародні партнери дуже здивуються „прогресом“ у цій сфері. І поцікавляться, чи не краще відомому олігарху все ж таки повернути до бюджету 5 млрд із банку? Про цьому ж просить суд Лондона таку незручну Наглядову Раду)», — зазначив Железняк.
За матеріалами:
Діло
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