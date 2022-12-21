Кабмін дозволив Києву погасити 30 млн дол. боргу — Finance.ua
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Кабмін дозволив Києву погасити 30 млн дол. боргу

Казна та Політика
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Кабмін дозволив Києву погасити 30 млн дол. боргу
Кабмін дозволив Києву погасити 30 млн дол. боргу
Кабінет міністрів звернувся до Національного банку України з клопотанням надати дозвіл Києву на погашення залишку боргу перед іноземним кредитором обсягом 28,77 млн дол. основного боргу та 2,16 млн дол. відсотків.
Про це йдеться в урядовій постанові № 1120-р від 9 грудня 2022 року.
«Подати клопотання до Національного банку про надання дозволів на проведення Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) валютних операцій, у тому числі з погашення та обслуговування місцевих зовнішніх запозичень», — йдеться у тексті постанови.
У Кабміні вказують, що місто Київ у грудні 2022 році повинне остаточно розрахуватися за своїми зовнішніми борговими зобов’язаннями. І що станом на сьогодні за Київською міською радою обліковується борг у сумі 28 768 000 доларів США, що належить до сплати 15 грудня 2022 року. Також додатково оплачуються відсотки за користування зазначеними коштами в сумі 2 157 600 доларів США та комісії за укладення транзакцій (дохід кредитора) в сумі 2000 доларів США.
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«Нездійснення цього платежу може призвести до дефолту, додаткових витрат, пов’язаних з реструктуризацією боргу, збільшення видатків на обслуговування боргу та втрати репутації надійного емітента», — зазначили у Кабміні.
Тож, саме з метою погашення та обслуговування місцевого зовнішнього боргу Києва Кабмін і звертається до НБУ щодо надання дозволів на здійснення Київською міською радою. Також уряд просить дозволу оплати проведення рейтингової оцінки Києва. І пояснив, що наявність кредитного рейтингу є обов’язковою умовою під час укладання кредитних договорів.
Йдеться про борг Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 та 2011 роках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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