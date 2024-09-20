Кабмін доручив виплатити по 150−250 тис. грн спортсменам за 4−6-те місця на Олімпіаді-2024 у Парижі — Finance.ua
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Кабмін доручив виплатити по 150−250 тис. грн спортсменам за 4−6-те місця на Олімпіаді-2024 у Парижі

Казна та Політика
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Кабмін доручив виплатити по 150−250 тис. грн спортсменам за 4−6-те місця на Олімпіаді-2024 у Парижі
Кабмін доручив виплатити по 150−250 тис. грн спортсменам за 4−6-те місця на Олімпіаді-2024 у Парижі
Кабінет Міністрів України доручив виплатити по 150−250 тис. грн спортсменам, які посіли 4−6-те місця на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі (Франція).
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п’ятницю.
Зокрема, доручено Міністерству молоді та спорту здійснити у 2024 році виплату винагород спортсменам, які посіли четверте-шосте місця на Олімпіаді в Парижі, а також їхнім тренерам.

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Зазначається, що винагороди буде виплачено в таких розмірах: четверте місце — 250 тис. грн, п’яте місце — 200 тис. грн, шосте місце — 150 тис. грн.
Згідно з повідомленням Міністерства молоді та спорту, на Олімпіаді-2024 29 українських спортсменів посіли місця з четвертого по шосте.
«Окремо наголошуємо, що це рішення буде реалізовано в рамках попередньо затвердженого бюджету і не потребує виділення додаткових бюджетних коштів», — заявили в міністерстві.
Як повідомлялося, Україна з 12 нагородами посіла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі (Франція).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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