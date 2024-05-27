Кабмін доручив провести аудит системи блокування податкових накладних — Finance.ua
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Кабмін доручив провести аудит системи блокування податкових накладних

Казна та Політика
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Кабмін доручив провести аудит системи блокування податкових накладних
Кабмін доручив провести аудит системи блокування податкових накладних
Кабінет Міністрів України доручив Міністерству фінансів, Державній аудиторській службі та Державній податковій службі протягом шести місяців провести аудит системи блокування податкових накладних.
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
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«Доручено Міністерству фінансів разом з Державною аудиторською службою та Державною податковою службою згідно з Порядком проведення перевірки робочими групами центральних органів виконавчої влади, провести протягом шести місяців аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування шляхом проведення перевірки Державної податкової служби стосовно виконання функцій з реалізації механізму зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, діяльності комісій з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», — йдеться в постанові Кабміну.
Зазначається, що аудит стосуватиметься періоду 2021−2023 років- він передбачений рішенням РНБО від 23 січня 2024 року.
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Як повідомляла Європейська Бізнес Асоціація, яка разом з EY в Україні провела опитування «Податковий індекс», серед опитаних компаній 52% повідомляють, що у 2023 році вони стикались з проблемою блокування ПДВ накладних, 21% - з недотриманням строків валютного контролю по ЗЕД та застосуванням пені. По 17% опитаних повідомили про проблеми отримання відшкодування ПДВ та порушення з боку податкової у проведенні перевірок (зокрема, в сфері підакцизних алкогольних та тютюнових товарів, підакцизного палива, РРО/ПРРО).
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