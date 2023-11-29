Держаудит виявив у «Центренерго» порушень на 5 мільярдів — Finance.ua
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Держаудит виявив у «Центренерго» порушень на 5 мільярдів

Казна та Політика
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Держаудит виявив у «Центренерго» порушень на 5 мільярдів
Держаудит виявив у «Центренерго» порушень на 5 мільярдів
Державна аудиторська служба України за результатами фінансового аудиту виявила у діяльності ПАТ «Центренерго» порушень на 5,5 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба ДАСУ.
«Держаудитслужба виявила фінансові порушення у діяльності компанії на суму 5,5 млрд грн. Відповідні висновки отримані за результатами фінансового аудиту та планової ревізії ПАТ „Центренерго“ за період з 1 січня 2022 по 31 серпня 2023 року», — йдеться в повідомленні.
За інформацією ДАСУ, станом на 30 червня 2023 року зобов’язання компанії становлять 15,7 млрд грн. За 2022 рік збиток становив 7,1 млрд грн, за перше півріччя 2023 року — 720,9 млн грн.
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Як підкреслила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва, сумнівні комерційні рішення керівництва компанії призвели до того, що зобов’язання товариства в 1,4 раза перевищують річні доходи.
Крім того, аудит зафіксував продаж електроенергії за заниженими цінами, випадки прихованого кредитування сторонньої комерційної структури, закупівлю мазуту та хімічних речовин не у виробників, а через посередників з додатковою маржею.
Крім того, через невиконання «Центренерго» господарських договорів у судах розглядаються позовні вимоги кредиторів на суму 4,3 млрд грн.
Наголошується, що компанії надіслали вимогу про усунення виявлених порушень. Також матеріали заходів державного фінансового контролю надіслані до Кабінету Міністрів та Служби безпеки України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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