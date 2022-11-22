JPMorgan зареєстрував товарний знак для криптовалютного гаманця — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

JPMorgan зареєстрував товарний знак для криптовалютного гаманця

Фінтех і Картки
13
JPMorgan зареєстрував товарний знак для криптовалютного гаманця
JPMorgan зареєстрував товарний знак для криптовалютного гаманця
Американський транснаціональний фінансовий конгломерат, один із найбільших банків світу, JPMorgan зареєстрував торгову марку криптогаманця «J.P. MORGAN WALLET».
Про це повідомив адвокат із товарних знаків Майк Кондудіс у своєму Twitter.
Згідно з твітом, банк подав заявку в Агентство з патентів і товарних знаків США (USPTO) 15 листопада 2022 року.
Як повідомляє джерело, гаманець JPMorgan охоплює обробку криптоплатежів, віртуальні розрахункові рахунки та інші фінансові послуги, включно з управлінням коштами контрагентів для електронного переказу.
Місце для вашої реклами
Раніше холдинг запустив токенізовані депозити в доларах США. У жовтні стало відомо про плани щодо запуску відповідного інструменту і в євро.
У жовтні JPMorgan і Visa почали спільну роботу з оптимізації транскордонних платежів за допомогою своїх приватних блокчейнів — Liink і B2B Connect. Основною метою спільного проєкту є зниження кількості невдалих платежів, пов’язаних з неправильною інформацією про рахунки.

Криптовалюти: швидкі гроші чи стабільний дохід на майбутнє? 🧐

За матеріалами:
cryptomisto
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.