JPMorgan зареєстрував товарний знак для криптовалютного гаманця — Finance.ua

JPMorgan зареєстрував товарний знак для криптовалютного гаманця Сьогодні 20:45 — Фінтех і Картки

JPMorgan зареєстрував товарний знак для криптовалютного гаманця

Американський транснаціональний фінансовий конгломерат, один із найбільших банків світу, JPMorgan зареєстрував торгову марку криптогаманця «J.P. MORGAN WALLET».

Про це повідомив адвокат із товарних знаків Майк Кондудіс у своєму Twitter.

Згідно з твітом, банк подав заявку в Агентство з патентів і товарних знаків США (USPTO) 15 листопада 2022 року.

Як повідомляє джерело, гаманець JPMorgan охоплює обробку криптоплатежів, віртуальні розрахункові рахунки та інші фінансові послуги, включно з управлінням коштами контрагентів для електронного переказу.

Раніше холдинг запустив токенізовані депозити в доларах США. У жовтні стало відомо про плани щодо запуску відповідного інструменту і в євро.

У жовтні JPMorgan і Visa почали спільну роботу з оптимізації транскордонних платежів за допомогою своїх приватних блокчейнів — Liink і B2B Connect. Основною метою спільного проєкту є зниження кількості невдалих платежів, пов’язаних з неправильною інформацією про рахунки.

cryptomisto За матеріалами:

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