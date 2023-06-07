JPMorgan: попит на Bitcoin істотно зросте до квітня 2024 року — Finance.ua

JPMorgan: попит на Bitcoin істотно зросте до квітня 2024 року Сьогодні 05:45 — Криптовалюта

JPMorgan: попит на Bitcoin істотно зросте до квітня 2024 року

Аналітики JPMorgan вважають, що роздрібний попит на Bitcoin істотно зросте впродовж року, що залишився до чергового халвінгу в мережі флагманської криптовалюти.

Халвінг має відбутися у квітні 2024 року. Ця подія, скоротивши доходи майнерів, подвоїть вартість видобутку Bitcoin приблизно до $40 000, що створить позитивний психологічний ефект, йдеться у звіті банку.

Халвінг — одна з найважливіших подій в історії та еволюції Bitcoin. Судячи з історичних даних, інвестувати в ВТС перед халвінгом завжди вигідно. Кожен наступний халвінг ще більше зміцнює Bitcoin як флагманську криптовалюту. Халвінги у 2016 та 2020 роках «супроводжувалися бичачою траєкторією для ціни ВТС», яка прискорилася після того, як вони сталися.

Нещодавнє зростання роздрібного попиту можна частково пояснити появою NFT і токенів BRC-20 у мережі ВТС. Втім, «попит роздрібних інвесторів на Bitcoin активніше зростатиме в міру наближення до халвінгу», наголосили аналітики JPMorgan.

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Щодо інституційного попиту на Bitcoin, він, навпаки, падає. За словами дослідників, великих інвесторів відлякують шахрайство, підвищена волатильність цифрової валюти та тиск американських регуляторів, що призвело до зростання невизначеності.

У лютому опитування JPMorgan виявило низький інтерес інституційних трейдерів до криптовалют. Лише 8% респондентів повідомили, що займаються криптотрейдингом, 6% учасників планували зайнятися цим протягом року, ще 14% протягом п’яти років. 72% опитаних трейдерів заявили, що не мають наміру торгувати криптовалютами.

noworries За матеріалами:

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