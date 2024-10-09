JPMorgan назвав каталізатори потенційного зростання крипторинку — Finance.ua

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JPMorgan назвав каталізатори потенційного зростання крипторинку

Криптовалюта
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JPMorgan назвав каталізатори потенційного зростання крипторинку
JPMorgan назвав каталізатори потенційного зростання крипторинку
Аналітики фінансового конгломерату JPMorgan Chase визначили ключові каталізатори, здатні вплинути на криптовалютний ринок найближчим часом.
Йдеться про фактори, які можуть сприяти зростанню індустрії, пише The Block з посиланням на звіт експертів.
До них представники компанії віднесли так званий Uptober. Це поняття поєднує в собі слова «up» і «October», описуючи історично сильний сезонний тренд. Зазвичай він проявляється в жовтні та пов’язаний зі значним зростанням ціни біткоїна та інших криптоактивів.
Серед додаткових чинників експерти JPMorgan вказали ймовірне продовження зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США (ФРС). Вони підкреслили, що нещодавнє зменшення показника на 50 базисних пунктів не мало глобального впливу на ринок.
«Ми поки що не спостерігаємо „сплеску“ цін на криптовалюти, очікуваного від зниження ставки ФРС 18 вересня», — заявили в JPMorgan.
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На думку аналітиків, представники галузі очікують, поки ситуація з процентною ставкою стабілізується. Після цього вони можуть перейти до більш рішучих дій, що матиме позитивний вплив на криптоактиви, зазначили в JPMorgan.
Ще одним потенційним каталізатором зростання експерти називають опціони на спотові біткоїн-ETF. Вони вважають, що цей клас активів, раніше схвалений SEC, дасть змогу підвищити ліквідність і залучити на ринок нових гравців.
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