Jeep Wrangler перетворили на екстремальний спорткар-багі (фото, відео) — Finance.ua

Jeep Wrangler перетворили на екстремальний спорткар-багі (фото, відео) 02.03.2025, 01:09 — Технології&Авто

Jeep Wrangler перетворили на екстремальний спорткар-багі (фото, відео)

Jeep Wrangler отримав найнезвичнішу модифікацію Speedster. Позашляховик перетворили на екстремальне спортивне багі і випускатимуть лімітованими партіями за ціною від 99 000 до 129 000 доларів.

Про це повідомляється на сайті компанії SoFlo Customs.

Саме ця майстерня з Флориди виконала шалений тюнінг Jeep Wrangler. Тепер це позашляховий пікап-спорткар.

За основу взяли заряджений Jeep Wrangler Rubicon 392, проте його 6,4-літровий V8 Hemi доопрацювали — переналаштували електронний блок управління та встановили новий вихлоп. Потужність зросла із 470 до 575 к. с.

Керованість Jeep Wrangler Speedster покращила спортивна підвіска, а величезні 40-дюймові шини Nitto для бездоріжжя і електронні диференціали дозволяють не боятися важкого бездоріжжя.

До того ж, Jeep Wrangler полегшили, замінивши майже всі кузовні панелі. Агресивна передня частина і невеликі крила зробили авто схожим на ралійні позашляховики.

Замість задніх сидінь тепер встановлено 1,5-метрову вантажну платформу. Дах авто знімається, а двері можна замінити дугами.

Салон обшили червоно-чорною шкірою, а в якості опцій пропонують потужну аудіосистему і підніжки з електроприводом.

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