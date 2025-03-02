Jeep Wrangler перетворили на екстремальний спорткар-багі (фото, відео) — Finance.ua
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Jeep Wrangler перетворили на екстремальний спорткар-багі (фото, відео)

Технології&Авто
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Jeep Wrangler перетворили на екстремальний спорткар-багі (фото, відео)
Jeep Wrangler перетворили на екстремальний спорткар-багі (фото, відео)
Jeep Wrangler отримав найнезвичнішу модифікацію Speedster. Позашляховик перетворили на екстремальне спортивне багі і випускатимуть лімітованими партіями за ціною від 99 000 до 129 000 доларів.
Про це повідомляється на сайті компанії SoFlo Customs.
Саме ця майстерня з Флориди виконала шалений тюнінг Jeep Wrangler. Тепер це позашляховий пікап-спорткар.
За основу взяли заряджений Jeep Wrangler Rubicon 392, проте його 6,4-літровий V8 Hemi доопрацювали — переналаштували електронний блок управління та встановили новий вихлоп. Потужність зросла із 470 до 575 к. с.
Jeep Wrangler перетворили на екстремальний спорткар-багі (фото, відео)
Керованість Jeep Wrangler Speedster покращила спортивна підвіска, а величезні 40-дюймові шини Nitto для бездоріжжя і електронні диференціали дозволяють не боятися важкого бездоріжжя.
Jeep Wrangler перетворили на екстремальний спорткар-багі (фото, відео)
До того ж, Jeep Wrangler полегшили, замінивши майже всі кузовні панелі. Агресивна передня частина і невеликі крила зробили авто схожим на ралійні позашляховики.
Jeep Wrangler перетворили на екстремальний спорткар-багі (фото, відео)
Замість задніх сидінь тепер встановлено 1,5-метрову вантажну платформу. Дах авто знімається, а двері можна замінити дугами.
Салон обшили червоно-чорною шкірою, а в якості опцій пропонують потужну аудіосистему і підніжки з електроприводом.
За матеріалами:
Фокус
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