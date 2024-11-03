Jeep Avenger 4xe: гібридний кросовер з повним приводом та новою стильовою версією — Finance.ua

Jeep Avenger 4xe: гібридний кросовер з повним приводом та новою стильовою версією
Повнопривідний кросовер Jeep Avenger 4xe виходить на європейський ринок, причому не лише у стандартній версії під назвою Upland, а й у спеціальному лімітованому виконанні The North Face Edition. Звичайний Avenger 4xe коштуватиме європейцям 33,6 тисячі євро, а лімітований — близько 39 тисяч євро.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Досі Avenger пропонувався з різними силовими установками, але без повного приводу.
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Повнопривідний варіант вперше анонсували на початку цього року, а європейські продажі стартували лише зараз.
У Avenger 4xe «м'якогібридна» силова установка, до складу якої входять 136-сильний бензиновий ДВЗ об’ємом 1,2 літра і два електромотори потужністю 28 кінських сил кожен. Коробка передач — шестиступінчастий «робот» e-DCS6 з двома зчепленнями.
Тяга розподіляється між осями у співвідношенні 50:50 на низьких швидкостях, а якщо розігнатися більше 90 км/год, задній електродвигун повністю відключається. З місця до «сотні» гібридний повнопривідний кросовер розганяється за 9,5 секунди, а його максимальна швидкість становить 194 км/год.
Виконання The North Face Edition створювалося у колаборації з однойменним брендом спортивного одягу. Тираж спецверсії обмежений 4806 екземплярами, що відсилає до висоти гори Монблан.
Особливістю таких кросоверів стали яскраві вставки у кольорі Summit Gold на кузові та наклейка на капоті з логотипом North Face. У салоні — візерунок на передній панелі з топографічних ліній із силуетом Монблана та табличка з порядковим номером конкретного автомобіля.
Зазначається, що повнопривідний кросовер, у тому числі й у виконанні The North Face Edition, буде доступний в українських автосалонах бренду.
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