Jaguar заявив про випуск двох нових E-Type (фото) — Finance.ua

Jaguar заявив про випуск двох нових E-Type (фото) Сьогодні 01:15 — Технології&Авто

Jaguar заявив про випуск двох нових E-Type (фото)

Підрозділ Jaguar Classic перевипустив культовий спорткар E-Type. Не йдеться про великий тираж моделі. Створено лише два автомобілі для приватного клієнта.

Спорткари побудовані фахівцями компанії з нуля за оригінальними кресленнями. Вони стилізовані під прощальний E-Type Series III Commemorative Edition 1974 року.

Один спорткар виконаний у відтінку Signet Green, а другий — Opal Black. Для того, щоб досягти повної відповідності, до проекту залучили фірму Deakin & Francis. Вона виготовила логотипи з 18-каратного золота та срібла.

Не обійшлося без впливу часу. У оснащення спеціального E-Type включили підігрів лобового скла та Bluetooth-радіо, а оздоблення виконане з коричневої шкіри Bridge of Weir. Родзинкою є центральна консоль, яка виконана з металу і на ній вигравіруване креслення E-Type Series I. У Jaguar заявили, що на внесення цих змін її фахівцям довелося витратити додатково понад 2000 годин.

Під капотом спорткарів встановлений 3,8-літровий рядний шестициліндровий двигун з електронним уприскуванням палива, який працює у парі з п’ятиступінчастою механічною коробкою передач. Ціна цих Jaguar E-Type не називається, але однозначно вона обчислюється шестизначною цифрою.

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