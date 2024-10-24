Jaguar заявив про випуск двох нових E-Type (фото) — Finance.ua
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Jaguar заявив про випуск двох нових E-Type (фото)

Технології&Авто
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Jaguar заявив про випуск двох нових E-Type (фото)
Jaguar заявив про випуск двох нових E-Type (фото)
Підрозділ Jaguar Classic перевипустив культовий спорткар E-Type. Не йдеться про великий тираж моделі. Створено лише два автомобілі для приватного клієнта.
Спорткари побудовані фахівцями компанії з нуля за оригінальними кресленнями. Вони стилізовані під прощальний E-Type Series III Commemorative Edition 1974 року.
Один спорткар виконаний у відтінку Signet Green, а другий — Opal Black. Для того, щоб досягти повної відповідності, до проекту залучили фірму Deakin & Francis. Вона виготовила логотипи з 18-каратного золота та срібла.
Jaguar заявив про випуск двох нових E-Type (фото)
Не обійшлося без впливу часу. У оснащення спеціального E-Type включили підігрів лобового скла та Bluetooth-радіо, а оздоблення виконане з коричневої шкіри Bridge of Weir. Родзинкою є центральна консоль, яка виконана з металу і на ній вигравіруване креслення E-Type Series I. У Jaguar заявили, що на внесення цих змін її фахівцям довелося витратити додатково понад 2000 годин.
Jaguar заявив про випуск двох нових E-Type (фото)
Під капотом спорткарів встановлений 3,8-літровий рядний шестициліндровий двигун з електронним уприскуванням палива, який працює у парі з п’ятиступінчастою механічною коробкою передач. Ціна цих Jaguar E-Type не називається, але однозначно вона обчислюється шестизначною цифрою.
За матеріалами:
autocentre.ua
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