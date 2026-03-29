Jaguar відмовився від чотирьох нових моделей заради одного електрокара Сьогодні 04:12 — Технології&Авто

Компанія Jaguar відмовилася від масового сегмента заради більш люксового позиціонування, Фото: Jaguar

Британський автовиробник Jaguar скасував одразу декілька нових моделей, які перебували на стадії розробки, щоб звільнити ресурси для створення електричного флагмана під кодовою назвою Type 00. Компанія пожертвувала седанами XF і XJ, кросовером F-Pace та спорткаром F-Type.

Про це розповів колишній дизайнер бренду Ієн Каллум на подкасті Road to Success.

Які моделі потрапили під скорочення

За його словами, компанія відмовилася від нового покоління седана XJ, який уже був майже готовий до запуску. Хоча модель планувалася як електрична, її платформа дозволяла встановлення і традиційного шестициліндрового двигуна — залежно від попиту.

Крім того, під ніж пішли новий седан XF та кросовер F-Pace, а також наступник культового спорткара Jaguar F-Type.

Саме останній проєкт, за словами Каллума, став найбільш болючою втратою для бренду, адже такі класичні двомісні спорткари з переднім розташуванням двигуна поступово зникають із ринку.

Що відомо про новий електрокар

Новий електричний флагман Type 00 має стати ключем до трансформації Jaguar у преміальний бренд, здатний конкурувати з такими марками, як Bentley та Rolls-Royce.

Компанія фактично відмовляється від масового сегмента на користь більш ексклюзивного позиціонування.

Очікується, що серійна версія електрокара отримає чотиридверний кузов і подовжену колісну базу. Силова установка складатиметься з трьох електромоторів сумарною потужністю близько 1000 к.с. Розгін до 100 км/год займатиме приблизно 3,3 секунди, а запас ходу сягатиме близько 690 км.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.