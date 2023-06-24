Jaguar Land Rover використовуватиме ШІ для вирішення проблем із поставками — Finance.ua

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Jaguar Land Rover використовуватиме ШІ для вирішення проблем із поставками

Технології&Авто
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Jaguar Land Rover використовуватиме ШІ для вирішення проблем із поставками
Jaguar Land Rover використовуватиме ШІ для вирішення проблем із поставками
Jaguar Land Rover (JLR) працює з фірмою Everstream Analytics над впровадженням штучного інтелекту у систему британського виробника автомобілів класу люкс, щоб допомогти запобігти майбутнім глобальним проблемам із постачанням.
Про це пише Reuters.
У JLR повідомили, що нова технологія штучного інтелекту дасть змогу компанії контролювати свій ланцюжок поставок у режимі реального часу та захищати виробництво своїх поточних моделей і електромобілів наступного покоління.
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JLR, підрозділ індійської Tata Motors, заявив, що технологія Everstream вже дозволила уникнути збоїв у глобальних вантажних портах для доставки автомобілів клієнтам.
«Завдяки нашій співпраці з Everstream Analytics ми використовуємо можливості ШІ для попереджувального управління ризиками до того, як вони викличуть збої у виробництві», — заявила виконавчий директор JLR з промислових операцій Барбара Бергмайєр.
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Зазначається, що технологія використовує комбінацію ШІ, прогнозної аналітики, машинного навчання та людської інтуїції для відображення виникаючих інцидентів, таких як стихійні лиха, страйки, витоки даних і проблеми з експортом.
Нагадаємо, у світі ланцюжки поставок залишаються заплутаними після пандемії, група стартапів і визнаних логістичних фірм створила багатомільярдну індустрію для застосування ШІ та машинного навчання, щоб допомогти підприємствам звести до мінімуму збої.
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JLR особливо постраждав від глобальної нестачі напівпровідникових мікросхем, що змусило автовиробника скоротити виробництво певних моделей.
Автовиробник повернувся до прибутковості за останні два квартали, і в останньому кварталі на його частку припадало дві третини загального доходу Tata.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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