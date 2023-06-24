Jaguar Land Rover використовуватиме ШІ для вирішення проблем із поставками — Finance.ua

Jaguar Land Rover використовуватиме ШІ для вирішення проблем із поставками Сьогодні 03:13 — Технології&Авто

Jaguar Land Rover використовуватиме ШІ для вирішення проблем із поставками

Jaguar Land Rover (JLR) працює з фірмою Everstream Analytics над впровадженням штучного інтелекту у систему британського виробника автомобілів класу люкс, щоб допомогти запобігти майбутнім глобальним проблемам із постачанням.

Про це пише Reuters.

У JLR повідомили, що нова технологія штучного інтелекту дасть змогу компанії контролювати свій ланцюжок поставок у режимі реального часу та захищати виробництво своїх поточних моделей і електромобілів наступного покоління.

JLR, підрозділ індійської Tata Motors, заявив, що технологія Everstream вже дозволила уникнути збоїв у глобальних вантажних портах для доставки автомобілів клієнтам.

«Завдяки нашій співпраці з Everstream Analytics ми використовуємо можливості ШІ для попереджувального управління ризиками до того, як вони викличуть збої у виробництві», — заявила виконавчий директор JLR з промислових операцій Барбара Бергмайєр.

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Зазначається, що технологія використовує комбінацію ШІ, прогнозної аналітики, машинного навчання та людської інтуїції для відображення виникаючих інцидентів, таких як стихійні лиха, страйки, витоки даних і проблеми з експортом.

Нагадаємо, у світі ланцюжки поставок залишаються заплутаними після пандемії, група стартапів і визнаних логістичних фірм створила багатомільярдну індустрію для застосування ШІ та машинного навчання, щоб допомогти підприємствам звести до мінімуму збої.

JLR особливо постраждав від глобальної нестачі напівпровідникових мікросхем, що змусило автовиробника скоротити виробництво певних моделей.

Автовиробник повернувся до прибутковості за останні два квартали, і в останньому кварталі на його частку припадало дві третини загального доходу Tata.

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