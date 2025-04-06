Jaguar Land Rover призупиняє постачання авто до США через нові мита — Finance.ua

Jaguar Land Rover призупиняє постачання авто до США через нові мита Сьогодні 13:58 — Фондовий ринок

Jaguar Land Rover призупиняє постачання авто до США через нові мита

Британська компанія Jaguar Land Rover оголосила про призупинення поставок своїх автомобілів до Сполучених Штатів на місяць унаслідок введення президентом Дональдом Трампом 25% мита.

Про це повідомляє Reuters.

«Оскільки ми працюємо над новими умовами торгівлі з нашими діловими партнерами, ми вживаємо деякі короткострокові заходи, включаючи паузу у відвантаженні у квітні, оскільки ми розробляємо наші середньо- та довгострокові плани», — йдеться у заяві JLR.

У виданні зазначили, що британська автомобільна промисловість, яка налічує 200 тис. робочих місць, найбільше постраждала від нових тарифів.

Лондон шукає компроміс

За даними галузевої організації SMMT, Сполучені Штати є другим за величиною імпортером автомобілів британського виробництва після Європейського Союзу, на який припадає майже 20%.

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Компанія Jaguar Land Rover, яка є одним з найбільших британських виробників за обсягом виробництва, у своїй заяві зазначила, що США є важливим ринком збуту для її розкішних брендів.

Щорічно компанія продає 400 тис. Range Rover Sports, Defenders та інших моделей, а експорт до США становить майже чверть продажів.

Нове 25% мито на імпортні автомобілі та легкі вантажівки набуло чинності 3 квітня. Британія заявила, що зосереджена на спробах укласти торговельну угоду з Вашингтоном.

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