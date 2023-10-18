Ізраїль веде перемовини зі SpaceX щодо розгортання у країні Starlink — Finance.ua
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Ізраїль веде перемовини зі SpaceX щодо розгортання у країні Starlink

Технології&Авто
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Ізраїль веде перемовини зі SpaceX щодо розгортання у країні Starlink
Ізраїль веде перемовини зі SpaceX щодо розгортання у країні Starlink
Ізраїль веде переговори з компанією SpaceX щодо розгортання інтернет-сервісів Starlink, особливо для громад поблизу зони конфлікту з ХАМАСом.
Про це повідомив неназваний ізраїльський чиновник, пише TechCrunch.
Це може стати першим випадком, коли Starlink буде доступний в Ізраїлі. Прагнучи покращити власний зв’язок у воєнний час, Ізраїль також вивчає можливість відключення мобільного та інтернет-зв'язку в секторі Гази. Міністр зв’язку Ізраїлю заявив, що відбувається діяльність із координації ізраїльської компанії Starlink для забезпечення широкосмугового інтернет-зв'язку в країні.
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«Немає ознак того, що війна скоро закінчиться. Відкриття того, що супутниковий інтернет забезпечує критичну перевагу під час конфлікту, стало помітним незабаром після того, як росія вторглася в Україну у 2022 році, коли українські сили покладалися на Starlink для підтримки зв’язку», — зазначає видання.
Поки що не відомо, коли саме Starlink буде доступний в Ізраїлі та скільки користувачів цей сервіс матиме. Неясно також, чи будуть термінали придбані відразу у SpaceX або через підрозділ Starshield, який займається оборонними розробками.
За матеріалами:
Espreso.tv
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