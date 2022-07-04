Ізраїль повернув безвіз для українців — Finance.ua
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Ізраїль повернув безвіз для українців

Казна та Політика
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Верховний суд Ізраїлю скасував наказ міністерки внутрішніх справ країни Аєлет Шакед щодо обмеження на в’їзд українців.
Про це написав Президент України Володимир Зеленський на офіційній сторінці у Твітері, пише social.com.ua.
«Я вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яке зобов’язує уряд Ізраїлю скасувати будь-які додаткові обмеження на в’їзд громадян України. Верховенство права та повага до прав людини — це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!» — зазначив він.
Відтепер українцям не потрібна віза для перебування в Ізраїлі терміном до трьох місяців.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, у березні Ізраїль призупинив безвізовий режим для громадян України, встановив обмеження щодо кількості українців, які можуть в’їхати на територію Ізраїлю (5000 людей) та запровадив систему електронних дозволів на в’їзд.
  • Скасування рішення стало можливим завдяки судовому позову юридичної фірми «Томер Варша», яка спеціалізується на імміграційному праві та допомагає громадянам України в’їхати на територію Ізраїлю.
За матеріалами:
Finance.ua
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