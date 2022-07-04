Ізраїль повернув безвіз для українців — Finance.ua

Ізраїль повернув безвіз для українців Вчора 13:10 — Казна та Політика

Верховний суд Ізраїлю скасував наказ міністерки внутрішніх справ країни Аєлет Шакед щодо обмеження на в’їзд українців.

Про це написав Президент України Володимир Зеленський на офіційній сторінці у Твітері , пише social.com.ua.

«Я вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яке зобов’язує уряд Ізраїлю скасувати будь-які додаткові обмеження на в’їзд громадян України. Верховенство права та повага до прав людини — це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!» — зазначив він.

Відтепер українцям не потрібна віза для перебування в Ізраїлі терміном до трьох місяців.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, у березні Ізраїль призупинив безвізовий режим для громадян України, встановив обмеження щодо кількості українців, які можуть в’їхати на територію Ізраїлю (5000 людей) та запровадив систему електронних дозволів на в’їзд.

Скасування рішення стало можливим завдяки судовому позову юридичної фірми «Томер Варша», яка спеціалізується на імміграційному праві та допомагає громадянам України в’їхати на територію Ізраїлю.

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