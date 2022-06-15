Ізраїль підписав угоду про експорт газу до ЄС — Finance.ua
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Ізраїль підписав угоду про експорт газу до ЄС

15.06.2022, 20:30Енергетика
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Ізраїль підписав угоду про експорт газу до ЄСІзраїль підписав угоду про експорт газу до ЄС
Ізраїль підписав меморандум про взаємопорозуміння, що передбачає експорт ізраїльського природного газу до країн Європейського Союзу.
Про це повідомляє KAN.
Міністр енергетики Ізраїлю Карін Ельхарар зустрілася в Єгипті з президентом ЄС Урсулою фон дер Ляєн та її колегами з ЄС та Єгипту, щоб підписати меморандум. Газ транспортуватиметься до Європи через Єгипет, йдеться в повідомленні.
Відповідна угода діятиме протягом трьох років з моменту підписання, потім її автоматично подовжать ще на два роки.
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну ЄС ухвалив рішення зменшити залежність від російських енергоносіїв. Тому блок звернувся до низки країн, серед яких Ізраїль, з проханням підписати угоди про експорт газу на континент.
За матеріалами: УНН
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