Ізмаїльський виноробний завод виставили на продаж — Finance.ua

Ізмаїльський виноробний завод виставили на продаж Сьогодні 12:33 — Фондовий ринок

Фонд державного майна України запланував на 11 квітня приватизаційний аукціон з продажу ПрАТ «Ізмаїльський виноробний завод».

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

«Фонд держмайна оголосив приватизаційний аукціон з продажу Ізмаїльського винзаводу. Торги заплановані на 11 квітня. Вони відбудуться в онлайн-системі Prozorro.Продажі», — йдеться в повідомленні.

Стартова ціна об’єкта — 35,7 млн грн, гарантійний внесок — 7,1 млн грн (без урахування ПДВ).

За інформацією Фонду, до складу активів винзаводу входять виносховище, цех переробки винограду, цехи розливу, цех виготовлення шампанських вин, склад готової продукції, виставковий комплекс, адмінбудівлі тощо. Загальна площа приміщень 27,2 тис. м².

Активи знаходяться в Одеській області в Ізмаїлі, а також в смт Суворове, с. Плавні та с. Приморське (база відпочинку).

Наголошується, що раніше активи винзаводу використовувалися приватним орендарем для виробництва виноробної продукції, зокрема, шампанських та ігристих вин.

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