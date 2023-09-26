Із Варшави до Рави-Руської курсуватимуть дизель-поїзди: перший вирушить 14 жовтня — Finance.ua
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Із Варшави до Рави-Руської курсуватимуть дизель-поїзди: перший вирушить 14 жовтня

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Із Варшави до Рави-Руської курсуватимуть дизель-поїзди: перший вирушить 14 жовтня
Із Варшави до Рави-Руської курсуватимуть дизель-поїзди: перший вирушить 14 жовтня
Перший поїзд сполученням «Варшава — Рава-Руська» вирушить у рейс зі столиці Польщі 14 жовтня.
Про це повідомляє «Центр транспортних стратегій» із посиланням на дані польської залізничної компанії PKP.
Зазначається, що з вокзалу Варшава-Східна потяг відправлятиметься о 21:45, прибуття на станцію Рава-Руська на Львівщині буде о 05:15. Він слідуватиме через станцію Люблін-Головний.
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У зворотному напрямку поїзд вирушить у перший рейс 15 жовтня. Відправлення відбуватиметься об 11:00, прибуття у Варшаву — о 17:29.
Тривалість поїздки з Польщі складатиме 6,5 годин, з України — 7,5 годин. На маршруті буде задіяний дизель-поїзд компанії SKPL.
Нагадаємо, навесні Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляло, що SKPL запустить рейси з Варшави до Рави-Руської з 1 червня.
У відомстві зауважували, що ці поїзди мають стати ще одним шляхом повернення українців з польської столиці додому й допомогти розвантажити автомобільні пункти пропуску.
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Пізніше SKPL зазначила, що отримала дозвіл на можливість виконання рейсів за маршрутом, однак заходи організаційно-правового характеру ще тривали, тому запуск нового сполучення анонсували щонайменше на осінь.
Своєю чергою «Укрзалізниця» вказувала, що поїзд зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
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