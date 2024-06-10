Із ремонту вивели міждержавну лінію електропередачі — «Укренерго» — Finance.ua
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Із ремонту вивели міждержавну лінію електропередачі — «Укренерго»

Енергетика
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Із ремонту вивели міждержавну лінію електропередачі — «Укренерго»
Із ремонту вивели міждержавну лінію електропередачі — «Укренерго»
У роботу повернули міждержавну лінію електропередачі, яку виводили в плановий ремонт.
Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
«Після ремонту повернулася в роботу одна з високовольтних повітряних ліній, що поєднують українську енергосистему з об'єднаною енергомережою континентальної Європи. Лінія виводилась у плановий ремонт 3 червня», — йдеться у повідомленні.
З 24 червня з доступної електроенергії в Україні будуть віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі. Після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями.
Про це розповів радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі «Київ24».

Довідка Finance.ua:

  • наразі на ТЕС та ГЕС спостерігається найбільш критична ситуація. Але це не означає, що енергоблоки на станціях знищені назавжди. Про це заявив голова компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький;
  • він додав, що дефіцити, які спостерігаються в енергосистемі, не може покрити навіть достатньо потужний імпорт з країн Євросоюзу. Це — наслідок російських атак на ГЕС та ТЕС.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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