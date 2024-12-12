Із початку року морські порти України обробили 91,1 мільйона тонн вантажів — Finance.ua
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Із початку року морські порти України обробили 91,1 мільйона тонн вантажів

Казна та Політика
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Українські морські порти з початку 2024 року обробили 91,1 мільйона тонн вантажів, що на 70% більше показника за аналогічний період минулого року.
Про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко.
«З початку 2024 року обсяг оброблених вантажів становив 91,1 млн т, з яких 89,9 млн т перевалено за період із січня по листопад. Це на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли показник становив 52,8 млн т», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, у листопаді морські порти обробили 7,6 млн т вантажів проти тогорічних 6,7 млн т.
Лідерами за обсягами з січня по листопад залишаються зернові — 56,1 млн т проти 39,4 млн т за аналогічний період минулого року. На другій позиції рудні вантажі, обсяг яких зріс до 16,7 млн т порівняно із 3,2 млн т у 2023 році.
Важливу роль у досягненні таких результатів відіграє український коридор, через який із початку року були транспортовані 73,4 млн т вантажів.
Як повідомлялося, за час роботи українського морського коридору понад 3000 суден скористалися його можливостями.
За матеріалами:
Укрінформ
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