Італійського виробника цементу Buzzi Unicem внесли до списку міжнародних спонсорів війни — Finance.ua
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Італійського виробника цементу Buzzi Unicem внесли до списку міжнародних спонсорів війни

Фондовий ринок
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Національне агентство з питань запобігання корупції внесло італійського виробника цементу Buzzi Unicem до списку міжнародних спонсорів війни через ведення бізнесу в рф.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК у Telegram.
"НАЗК внесло Buzzi Unicem у перелік міжнародних спонсорів війни через те, що незважаючи на свою заяву про відмову від будь-якої операційної участі в російському бізнесі, Buzzi Russia продовжує розширювати свій бізнес в рф.
Компанія зараз входить до п’ятірки лідерів цементної промисловості в росії, маючи найбільшу середню потужність цементного заводу в групі. Загалом за період з 2016 по 2021 роки російський підрозділ Buzzi Unicem сплатив податків та інших обов’язкових платежів в бюджет рф на 62 млн євро", — йдеться у повідомленні.
Для порівняння, це вартість 206 ракет «Точка У» — це саме ті ракети, якими 8 квітня 2022 року росія завдала удару по залізничному вокзалу в Краматорську, підкреслили в НАЗК.
Зокрема, Buzzi Russia співпрацює з міноборони росії та постачає свою продукцію найбільшим підконтрольним державі підприємствам, таким як «Роснефть», керівництво якої перебуває під санкціями та має тісні зв’язки з президентом рф, та «Росатом», який був причетний до погроз усьому світу можливою ядерною трагедією на ЗАЕС.
"Також, за наявною інформацією, компанія висловлює велику вдячність своїм мобілізованим співробітникам у російських соціальних мережах. Так, дочірня SLK Cement відправляла постачання російському артилерійському підрозділу, до складу якого входять співробітники Buzzi.
Таким чином, продовження веденню бізнесу Buzzi Unicem у росії означає пряму підтримку та спонсорування тероризму рф", — додали в НАЗК.
За матеріалами:
Економічна Правда
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