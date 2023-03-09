Італійського виробника цементу Buzzi Unicem внесли до списку міжнародних спонсорів війни — Finance.ua

Італійського виробника цементу Buzzi Unicem внесли до списку міжнародних спонсорів війни Сьогодні 22:34 — Фондовий ринок

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло італійського виробника цементу Buzzi Unicem до списку міжнародних спонсорів війни через ведення бізнесу в рф.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК у Telegram.

"НАЗК внесло Buzzi Unicem у перелік міжнародних спонсорів війни через те, що незважаючи на свою заяву про відмову від будь-якої операційної участі в російському бізнесі, Buzzi Russia продовжує розширювати свій бізнес в рф.

Компанія зараз входить до п’ятірки лідерів цементної промисловості в росії, маючи найбільшу середню потужність цементного заводу в групі. Загалом за період з 2016 по 2021 роки російський підрозділ Buzzi Unicem сплатив податків та інших обов’язкових платежів в бюджет рф на 62 млн євро", — йдеться у повідомленні.

Для порівняння, це вартість 206 ракет «Точка У» — це саме ті ракети, якими 8 квітня 2022 року росія завдала удару по залізничному вокзалу в Краматорську, підкреслили в НАЗК.

Зокрема, Buzzi Russia співпрацює з міноборони росії та постачає свою продукцію найбільшим підконтрольним державі підприємствам, таким як «Роснефть», керівництво якої перебуває під санкціями та має тісні зв’язки з президентом рф, та «Росатом», який був причетний до погроз усьому світу можливою ядерною трагедією на ЗАЕС.

"Також, за наявною інформацією, компанія висловлює велику вдячність своїм мобілізованим співробітникам у російських соціальних мережах. Так, дочірня SLK Cement відправляла постачання російському артилерійському підрозділу, до складу якого входять співробітники Buzzi.

Таким чином, продовження веденню бізнесу Buzzi Unicem у росії означає пряму підтримку та спонсорування тероризму рф", — додали в НАЗК.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.