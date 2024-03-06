Італійська Тоскана допоможе Київщині розвивати медицину, освіту та культуру — Finance.ua
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Італійська Тоскана допоможе Київщині розвивати медицину, освіту та культуру

Казна та Політика
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Київщина та італійський регіон Тоскана посилять співпрацю у кількох сферах, щоб вирішити низку проблем області, які виникли через війну. Про це повідомив очільник КОДА Руслан Кравченко.
Він та губернатор Тоскани Еудженіо Джані підписали меморандум про співпрацю між регіонами.
За словами Кравченка, основний акцент у співпраці зроблять на визначенні пріоритетних проєктів у медицині та освіті. Сторони розроблять спільний план дій для «задоволення реальних потреб мешканців Київщини».
Також Київська область і Тоскана посилять співпрацю у таких сферах:
  • економіка та підприємництво;
  • наука та культура;
  • розвиток бізнес-можливостей;
  • дослідження та інноваційні розробки.
Найближчим часом губернатор Тоскани має відвідати Київщину, щоб побачити наслідки російської агресії та визначитися з першочерговими проєктами для допомоги жителям області.
За матеріалами:
Finance.ua
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