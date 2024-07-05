Італійська Leonardo і німецький Rheinmetall створять спільне танкове підприємство — Finance.ua

Італійська Leonardo і німецький Rheinmetall створять спільне танкове підприємство 05.07.2024, 00:34 — Фондовий ринок

Італійська Leonardo і німецький Rheinmetall створять спільне танкове підприємство

Італійська оборонна група Leonardo і німецький концерн Rheinmetall домовилися створити спільне підприємство для виробництва танків та інших систем наземної оборони.

Про це повідомляє Reuters

«Технологічна та промислова синергія між Leonardo та Rheinmetall — це унікальна можливість для розробки найсучасніших основних бойових танків і машин піхоти. Ми вважаємо цю угоду фундаментальним внеском у створення європейського оборонного простору», — сказав генеральний директор Leonardo Роберто Чінголані.

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Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що компанії мають намір «відкрити двері новому поколінню найсучасніших бойових машин у Європі та для Європи».

Першою метою підприємства, штаб-квартира якого буде в Італії, стане розробка італійського основного бойового танка та броньованої піхотної бойової системи для італійської армії, йдеться у спільній заяві.

Раніше видання Handelsblatt повідомило, що уряд Італії планує придбати сотні танків у Rheinmetall, що стане найбільшим замовленням групи в історії, оціненим приблизно в 20 мільярдів євро. Міністерство оборони Італії не прокоментувало це.

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