Італійці готують стильного конкурента Nissan Leaf: перші подробиці та фото — Finance.ua
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Італійці готують стильного конкурента Nissan Leaf: перші подробиці та фото

Технології&Авто
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Італійці готують стильного конкурента Nissan Leaf: перші подробиці та фото
Італійці готують стильного конкурента Nissan Leaf: перші подробиці та фото
Alfa Romeo планує відродити культову модель Giulietta. Очікується, що новинка стане електричним хетчбеком. Про це розповіли на сайті Autocar.
Третє покоління Alfa Romeo Giulietta випускалося з 2010 до 2020 року. Це був компактний хетчбек, який розділяв платформу з Fiat Bravo і Lancia Delta.
Генеральний директор Alfa Romeo Жан-Філіп Імпарато заявив, що бренд зацікавлений у створенні нового компактного хетчбека. Модель Giulietta на старті виробництва мала великий попит.
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Найімовірніше, новинка буде заснована на платформі STLA Medium. Завдяки цьому концерн зможе знизити витрати на виробництво моделі.
Італійці готують стильного конкурента Nissan Leaf: перші подробиці та фото
Наступне покоління хетчбека може з’явитися у 2027 році. У цей час італійський бренд планує повністю перейти на виробництво електромобілів.
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