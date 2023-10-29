Італійці готують стильного конкурента Nissan Leaf: перші подробиці та фото — Finance.ua

Італійці готують стильного конкурента Nissan Leaf: перші подробиці та фото Сьогодні 23:12 — Технології&Авто

Італійці готують стильного конкурента Nissan Leaf: перші подробиці та фото

Alfa Romeo планує відродити культову модель Giulietta. Очікується, що новинка стане електричним хетчбеком. Про це розповіли на сайті Autocar.

Третє покоління Alfa Romeo Giulietta випускалося з 2010 до 2020 року. Це був компактний хетчбек, який розділяв платформу з Fiat Bravo і Lancia Delta.

Генеральний директор Alfa Romeo Жан-Філіп Імпарато заявив, що бренд зацікавлений у створенні нового компактного хетчбека. Модель Giulietta на старті виробництва мала великий попит.

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Найімовірніше, новинка буде заснована на платформі STLA Medium. Завдяки цьому концерн зможе знизити витрати на виробництво моделі.

Наступне покоління хетчбека може з’явитися у 2027 році. У цей час італійський бренд планує повністю перейти на виробництво електромобілів.

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