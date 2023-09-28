Alfa Romeo готує новий електричний спорткар із запасом ходу 805 км (фото) — Finance.ua

Alfa Romeo готує новий електричний спорткар із запасом ходу 805 км (фото) 28.09.2023, 00:18 — Технології&Авто

Alfa Romeo готує новий електричний спорткар із запасом ходу 805 км (фото)

Alfa Romeo розробляє новий електричний спорткар, який стане наступником легкого родстера 4C. Новинка отримає стильний дизайн і великий запас ходу.

Про це розповіли на сайті Autocar.

В Alfa Romeo зосереджені на оновленні свого модельного ряду. Уже 2024 року бренд представить свій перший електрокросовер, а з 2027 року він випускатиме виключно електричні автомобілі.

Також у плани компанії входить електричний спорткар із ретро-дизайном, натхненний суперкаром 33 Stradale . Його суперниками стануть нові Alpine A110, Porsche Boxster і Lotus Elise.

За чутками, новий спорткар отримає назву 4E. Вона вказує на електричну силову установку новинки.

Керівник відділу продукції Alfa Romeo Деніел Гузафаме заявив, що електричний спорткар з’явиться після того, як бренд випустить п’ять нових автомобілів. Тому модель може дебютувати не раніше 2027 року.

Найімовірніше, Alfa Romeo 4E буде заснований на платформі STLA Medium. Вона підтримує акумуляторні батареї місткістю до 100 кВт⋅год, які дозволяють забезпечити запас ходу до 805 км на одному заряді.

Спорткар можуть оснастити кількома електромоторами сумарною потужністю до 1000 к.с. Цю силову установку отримає і наступник седана Giulia.

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