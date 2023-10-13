Італійці готують стильного конкурента BMW iX із запасом ходу 805 км (фото) — Finance.ua
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Італійці готують стильного конкурента BMW iX із запасом ходу 805 км (фото)

Технології&Авто
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Італійці готують стильного конкурента BMW iX із запасом ходу 805 км (фото)
Італійці готують стильного конкурента BMW iX із запасом ходу 805 км (фото)
Alfa Romeo готує електричного наступника для флагманського кросовера Stelvio. Новинка конкуруватиме з BMW iX, Lotus Eletre і Porsche Cayenne наступного покоління. Про це розповіли на сайті Autocar.
Очікується, що новий електричний кросовер Alfa Romeo буде представлений у 2027 році. Появу моделі підтвердив генеральний директор бренду Жан-Філіп Імпарато.
Новий електрокросовер буде заснований на платформі STLA Large. Вона призначена тільки для електричних моделей.
Архітектура кросовера підтримуватиме швидку зарядку на 800 В. Зарядити акумулятор з 20% до 80% можна буде менш ніж за 30 хвилин. Запас ходу становитиме до 805 км на одному заряді.
Італійці готують стильного конкурента BMW iX із запасом ходу 805 км (фото)
Також новий флагман Alfa Romeo отримає набір цифрових систем STLA Brain. Завдяки цьому кросовер матиме систему автономного водіння та інтуїтивно зрозумілий інформаційно-розважальний інтерфейс.
Жан-Філіп Імпарато зазначив, що нові електромобілі бренду залишаться орієнтованими на задоволення від водіння. Тому особливу увагу буде приділено керованості та зниженню ваги майбутніх моделей.
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