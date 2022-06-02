Італія знімає всі обмеження на в'їзд до країни — Finance.ua

Італія знімає всі обмеження на в'їзд до країни

Вчора 09:33 — Особисті фінанси

Італія з 1 червня 2022 року приєдналася до низки європейських країн, які вирішили скасувати всі обмеження для мандрівників, які в’їжджають в країну, введені через поширення коронавірусу.

Як пише The Independent, з сьогоднішнього дня мандрівникам більше не потрібно пред’являти ні докази повної вакцинації, ні негативний тест на COVID-19 для невакцинованих.

При цьому необхідність заповнення туристами спеціальної реєстраційної форми була скасована ще 1 травня.

Зокрема, в Німеччині до кінця серпня 2022 року призупинять дію так званого правила 3G для в’їжджаючих туристів, що передбачає обов’язкову наявність сертифіката вакцинації, довідки про одужання або негативного результату COVID-тесту.

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