Італія ускладнила видачу віз жителям рф — Finance.ua
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Італія ускладнила видачу віз жителям рф

Світ
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Італія ускладнила видачу віз жителям рф
Італія ускладнила видачу віз жителям рф
росіяни, які мають тимчасову реєстрацію в москві і області, санкт-петербурзі, пскові, мурманську, архангельську, вологді, великому новгороді, відповідних областях і в карелії, з 6 липня не зможуть подати документи у візовому центрі Італії в столиці.
Тепер центр буде приймати заяви на візи тільки в осіб з постійною реєстрацією. Решта громадян росії повинні звертатися в компанію Almaviva.
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Крім цього, консульства найпопулярніших у російських туристів країн для отримання віз в ЄС — Іспанії та Італії - в розпал сезону втричі збільшили термін розгляду заяв на шенгенські візи.
Крім цих двох країн довгострокові туристичні шенгени росіянам активно видає Франція, але там термін розгляду документів теж збільшений. На гарячій лінії візового центру у Франції VPost повідомили, що рекомендують подавати документи не менше ніж за місяць до поїздки.
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Нагадаємо, Латвія з 26 червня призупинила прийом всіх видів візових заяв для громадян російської федерації. Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Латвії. «У зв’язку з непередбачуваним розвитком внутрішньополітичних подій в росії з 26 червня 2023 року дипломатичні та консульські представництва Латвії за кордоном припинили прийом всіх видів візових заяв від громадян росії», — йдеться в повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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