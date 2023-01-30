Італія та Лівія уклали угоду на 8 мільярдів доларів щодо видобутку газу — Finance.ua

Італія та Лівія уклали угоду на 8 мільярдів доларів щодо видобутку газу Сьогодні 13:22 — Енергетика

Італійська енергетична компанія Eni та Національна нафтова корпорація Лівії підписали угоду про видобуток газу вартістю 8 млрд доларів, спрямовану на збільшення поставок енергоносіїв до Європи.

Про це пише Reuters.

Угода, підписана під час візиту до Тріполі прем’єр-міністра Італії Джорджіа Мелоні, спрямована на збільшення видобутку газу для внутрішнього ринку Лівії, а також на збільшення експорту шляхом розробки двох морських газових родовищ.

Старт видобутку запланований на 2026 рік і досягне плато в 750 мільйонів кубічних футів на добу, йдеться в заяві Eni.

На спільній пресконференції з Дескальці голова УНЄ Фархат Бенгдара заявив, що газова угода розрахована на 25 років, і назвав її найважливішою новою інвестицією в енергетичний сектор Лівії за чверть століття.

Через повномасштабне вторгнення рф в Україні європейські країни протягом останнього року все більше прагнуть замінити російський газ енергоносіями з Північної Африки та інших країн.

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