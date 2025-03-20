Італія надасть Україні понад EUR11 млн на розвиток ірригації, підтримку кооперативів, малих фермерів та інтеграцію в ЄС — Finance.ua

Італія надасть Україні понад EUR11 млн на розвиток ірригації, підтримку кооперативів, малих фермерів та інтеграцію в ЄС Сьогодні 14:13 — Казна та Політика

Італія надасть Україні понад EUR11 млн на розвиток ірригації, підтримку кооперативів, малих фермерів та інтеграцію в ЄС

Італія у рамках нового проєкту Pro. UKR, який реалізується за підтримки AICS та CIHEAM, надасть Україні понад EUR11 млн, які будуть спрямовані на розвиток іригації, підтримку кооперативів, забезпечення малих фермерів технікою та інтеграцію в європейський ринок, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у Telegram.

«Для реалізації цього проєкту обрали Одеський регіон. Зокрема, Березівський, Роздільнянський та Одеський райони. Підтримка торкнеться 16 200 (приблизно 48 тис. осіб) малих та середніх фермерських господарств», — розповів ві н про результати зустрічі з послом Італійської Республіки в Україні Карло Формозою та керівництвом Італійських агентств зі співробітництва у сфері розвитку (AICS) і CIHEAM.

Міністр також зауважив, що наразі тонна експорту з Італії до України коштує $2670, а з України до Італії — $309.

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