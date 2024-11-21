Італія чекає розчарованих виборами у США: американцям пропонують будинки за $1 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Італія чекає розчарованих виборами у США: американцям пропонують будинки за $1

Світ
79
Італія чекає розчарованих виборами у США: американцям пропонують будинки за $1
Італія чекає розчарованих виборами у США: американцям пропонують будинки за $1
Село Оллолаї на Сардинії вже давно намагається відродитися, продаючи старі будинки всього за один євро (або долар). Тепер, після результатів голосування у США 5 листопада, влада запустила вебсайт, націлений на потенційних американських експатів, що пропонує більше дешевого житла. Вони сподіваються, що засмучені результатами виборів американці поспішать купити один із порожніх об’єктів нерухомості.
Про це пише CNN.
Італія чекає розчарованих виборами у США: американцям пропонують будинки за $1
«Втомилися від глобальних політичних новин? Бажаєте вести більш збалансований спосіб життя, відкриваючи нові можливості? Почніть створювати свій європейський відпочинок у захоплюючому раю Сардинії!» — пишуть на сайті.
Мер Франческо Колумбу повідомив, що вебсайт був розроблений з метою залучення американських виборців перед президентськими виборами. Він зазначив, що має велике захоплення від Сполучених Штатів і впевнений, що американці — це найкращі люди, які зможуть сприяти відновленню його громади.
«Ми справді націлені на американців і зосередимося саме на них. Сподіваємося, що вони допоможуть відродити село — вони наша основна перевага», — зазначає він.
За словами мера, хоча подачу заявок від громадян інших країн не обмежують, американцям буде надано прискорену процедуру.
Серед доступних варіантів нерухомості можна знайти як старі будинки за дуже привабливими цінами, так і сучасні готові до заселення об’єкти вартістю до 105 000 доларів США.
За матеріалами:
The page
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.