Італія чекає розчарованих виборами у США: американцям пропонують будинки за $1 — Finance.ua

Італія чекає розчарованих виборами у США: американцям пропонують будинки за $1 Сьогодні 18:03 — Світ

Італія чекає розчарованих виборами у США: американцям пропонують будинки за $1

Село Оллолаї на Сардинії вже давно намагається відродитися, продаючи старі будинки всього за один євро (або долар). Тепер, після результатів голосування у США 5 листопада, влада запустила вебсайт, націлений на потенційних американських експатів, що пропонує більше дешевого житла. Вони сподіваються, що засмучені результатами виборів американці поспішать купити один із порожніх об’єктів нерухомості.

Про це пише CNN

«Втомилися від глобальних політичних новин? Бажаєте вести більш збалансований спосіб життя, відкриваючи нові можливості? Почніть створювати свій європейський відпочинок у захоплюючому раю Сардинії!» — пишуть на сайті.

Мер Франческо Колумбу повідомив, що вебсайт був розроблений з метою залучення американських виборців перед президентськими виборами. Він зазначив, що має велике захоплення від Сполучених Штатів і впевнений, що американці — це найкращі люди, які зможуть сприяти відновленню його громади.

«Ми справді націлені на американців і зосередимося саме на них. Сподіваємося, що вони допоможуть відродити село — вони наша основна перевага», — зазначає він.

За словами мера, хоча подачу заявок від громадян інших країн не обмежують, американцям буде надано прискорену процедуру.

Серед доступних варіантів нерухомості можна знайти як старі будинки за дуже привабливими цінами, так і сучасні готові до заселення об’єкти вартістю до 105 000 доларів США.

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