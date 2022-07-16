IT — єдина індустрія, яка зростає у 2022 році — Finance.ua
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IT — єдина індустрія, яка зростає у 2022 році

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Незважаючи на вторгнення рф в Україну, ІТ-індустрія продовжує зростати. За останні п’ять місяців частка ІТ склала майже половину всього експорту послуг — 46%.
Про це пише GlobalLogic.
Якщо динаміка буде триматись на такому ж рівні, обсяг експорту ІТ-послуг може сягнути $7 млрд надходжень до економіки у 2022 році.
Ця сума вже перекриває збитки всіх цивільних аеропортів України.
Про це в ході регулярної зустрічі IT Media Club заявив Андрій Яворський, старший віце-президент зі стратегії та технологій GlobalLogic.
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При цьому ІТ-послуги залишаються єдиною індустрією експорту послуг, що зросла упродовж п’яти місяців на 27%, свідчать дані «Опендатабот». Минулого 2021 року лідером експорту були транспортні послуги, а IT посіли друге місце.
В Україні масово відновлюються відкриті пропозиції для айтівців
Для України розвиток IT-індустрії означає не лише створення нових технологій та забезпечення валютних надходжень. Так, IT залишається привабливою сферою, яка пропонує робочі місця й довгострокові інвестиції в спеціалістів. При цьому загальносвітова тенденція показує, що галузь росте і буде продовжувати нарощувати об’єми. Доказом цього є договір покупки японською компанією Hitachi міжнародної ІТ-компанії GlobalLogic, перша річниця якого- 14 липня 2022. За цей час GlobalLogic зросла з 21 тис. до 26 тис. інженерів у всьому світі, а GlobalLogic Ukraine виросла на 1 тис. інженерів — наразі компанія в Україні співпрацює з понад 7500 спеціалістами.
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Зараз в Україні майже 13 тис. відкритих позицій в IT, при цьому в GlobalLogic — понад 340. Компанія продовжує залучати до співпраці інженерів і пропонувати можливості для професійного навчання та розвитку.
Для подальшої ефективної роботи IT-галузі необхідна інфраструктурна стабільність, чітка законодавча взаємодія з клієнтами та стабільність людського капіталу. Надання дозволу на тимчасовий виїзд IT-спеціалістів за кордон дозволить їм займатися IT-проектами, що неможливі у країні, де ведуться бойові дії. Саме за таких умов IT-індустрія продовжить забезпечувати регулярне надходження валюти в економіку країни.

Довідка Finance.ua:

  • попри початок повномасштабної війни, зарплати українських розробників у першому півріччі 2022 року зросли: медіана в червні становила $3400 проти $3300 в грудні 2021 року. Про це свідчить червневе опитуванняпорталу DOU;
  • активніше збільшувалися зарплати досвідчених спеціалістів (рівня Senior та вище). Цікаво, що зарплати вищі за $10 000 на місяць отримують близько 1% українських розробників, а більші від $7500 — 4%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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