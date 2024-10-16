ІТ-коаліція зібрала вже €157 мільйонів на підтримку України — Finance.ua

ІТ-коаліція зібрала вже €157 мільйонів на підтримку України Сьогодні 15:35

ІТ-коаліція зібрала вже €157 мільйонів на підтримку України

ІТ-коаліція з вересня 2023 року зібрала 157 мільйонів євро на підтримку України, з цієї суми Україна отримала обладнання і програмного забезпечення на 99 мільйонів.

Як зазначається, 70 мільйонів є прямими внесками, включно із анонсованим внеском у 10 мільйонів від Нідерландів, а 87 мільйонів від Німеччини — у вигляді ліцензій SAP.

В Амстердамі пройшло чергове засідання ІТ-коаліції. Попереднього разу країни-члени коаліції зустрічалися у липні. З того моменту Міністерство оборони та Збройні сили України отримали нові поставки від Канади, Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів та Великої Британії. Обладнання та ліцензії централізовано закупили через Агенцію НАТО з підтримки та постачання завдяки внескам Данії та Люксембургу.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, кібербезпека є одним з ключових напрямків роботи Міноборони. Поставки в межах ІТ-коаліції посилять цей напрям, адже росіяни продовжують атакувати кіберінфраструктуру України.

«Також ці поставки допоможуть масштабувати проєкти Центру інновацій і сприятимуть подальшому впровадженню системи SAP у Збройних силах України», — зазначила Черногоренко.

Під час засідання учасники коаліції обговорили реалізацію дорожньої карти, здійснення закупівель, а також потреби Міноборони та Збройних сил України у розбудові ІТ-інфраструктури.

За словами заступниці міністра оборони Естонії Туулі Дунетон, окрім пошуку фінансування до кінця 2024 року, ІТ-коаліція зосередила свою увагу на прискоренні закупівель та поставок в Україну.

«Наша мета — поставити якомога більше обладнання, щоб скористатися перевагою, яку можуть надати технології на полі бою», — підкреслила Дунетон.

Укрінформ За матеріалами:

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