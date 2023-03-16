Історичний мінімум середньої ціни. В Україні активно дешевшають вживані авто (інфографіка) — Finance.ua

Історичний мінімум середньої ціни. В Україні активно дешевшають вживані авто (інфографіка) Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Історичний мінімум середньої ціни. В Україні активно дешевшають вживані авто (інфографіка)

У лютому 2023 року частка автомобілів, котрі продавали в інтернеті, вартістю менше $10 тисяч, склала 77,1%. При цьому 49% оголошень — це легковики ціною до $5 тисяч, а найпопулярніша цінова категорія на ринку — машини вартістю від $1 до $2 тисяч.

Про це свідчать дані експертів Інституту досліджень авторинку.

Інфографіка: eauto.org.ua

У порівнянні із січнем-2023, найбільше зросли частки автомобілів вартістю до $1 тисячі (з 9,7% до 10,1%), $1-2 тис. (з 11,1% до 11,6%) та $2-3 тис. (з 9,5% до 9,7%). Зменшилися найбільше частки авто в ціні $5-6 тис. (з 9,2% до 9%) та $6-7 тис. (з 6,6% до 6,4%).

Середня ціна авто

Середня ціна вживаного легковика в продажі у лютому 2023 року склала $5000. Це на $150 або 2,9% менше ніж у січні-2023, та на $900 або 15,3% менше, ніж у лютому-2022.

Таким чином, на ринку встановлено черговий історичний мінімум середньої ціни, котра поступово знижується із вересня 2022 року.

Інфографіка: eauto.org.ua

З 15 моделей легковиків, котрі найчастіше продавали в інтернеті в лютому, подешевшали 10. Найбільше середня ціна знизилася у BMW 5 Series (на −7,7% або -$500), ВАЗ 2106 (на −4,9% або -$39), Volkswagen Passat (на −2,2% або -$150) і BMW 3 Series (на −2,2% або -$125).

Зросла ціна у двох авто: Mercedes-Benz E-Class (на +4,8% або +$250) та Opel Astra (на +2% або +$99).

Найстабільнішими виявилися середні ціни на ВАЗ 2109/21099, Daewoo Lanos та Audi A6.

На скільки змінилася середня вартість найпопулярніших моделей легкових автомобілів на сайтах продажу у лютому, якщо порівнювати з січнем:

Volkswagen Passat — $6600 (-2,2%, -$150); Skoda Octavia — $6800 (-1,5%, -$100); Volkswagen Golf — $4800 (-1%, -$50); ВАЗ 2109/21099 — $1500; Daewoo Lanos — $2500; ВАЗ 2106 — $750 (-4,9%, -$39); Renault Megane — $6500 (-0,8%, -$50); ВАЗ 2101 — $550 (-0,9%, -$49); BMW 5 Series — $6000 (-7,7%, -$500); Opel Astra — $4999 (+2%, +$99).

Інфографіка: eauto.org.ua

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