Іспанська податкова спрямує сотні тисяч попереджень власникам криптовалют — Finance.ua

Іспанська податкова спрямує сотні тисяч попереджень власникам криптовалют Сьогодні 02:30 — Криптовалюта

Податкове агентство Іспанії (AEAT) підготувало 328 000 попереджувальних листів для жителів, які володіють цифровими активами, передає El Mundo . Відомство вимагатиме, щоб вони сплатили податки за 2022 фіскальний рік.

Кількість власників криптовалют, які не задекларували свої криптовалюти, за рік зросла на 40%, за даними видання. Минулого року «ухилянтів» від сплати внесків нараховувалося 150 000, а у 2021 — всього 15 000.

Такі повідомлення від AEAT пропонують громадянам добровільно внести податки за продаж цифрових валют. Розмір внесків коливається між 19% та 23%.

Згідно з даними Національної комісії з цінних паперів, станом на серпень 2022 року криптовалютами володіли 6,8% іспанців. Більшість з них віком від 35 до 44, мають вищу освіту та заробляють понад $3300 щомісяця.

Крім того, в Іспанії знаходиться найбільша кількість біткоїн-банкоматів у порівнянні з іншими країнами Європи.

Раніше люксовий реабілітаційний центр почав лікувати «залежність від криптотрейдингу». Терапія проходить на острові Майорка.

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