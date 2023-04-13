Іспанська податкова спрямує сотні тисяч попереджень власникам криптовалют — Finance.ua
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Іспанська податкова спрямує сотні тисяч попереджень власникам криптовалют

Криптовалюта
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Податкове агентство Іспанії (AEAT) підготувало 328 000 попереджувальних листів для жителів, які володіють цифровими активами, передає El Mundo. Відомство вимагатиме, щоб вони сплатили податки за 2022 фіскальний рік.
Кількість власників криптовалют, які не задекларували свої криптовалюти, за рік зросла на 40%, за даними видання. Минулого року «ухилянтів» від сплати внесків нараховувалося 150 000, а у 2021 — всього 15 000.
Такі повідомлення від AEAT пропонують громадянам добровільно внести податки за продаж цифрових валют. Розмір внесків коливається між 19% та 23%.
Згідно з даними Національної комісії з цінних паперів, станом на серпень 2022 року криптовалютами володіли 6,8% іспанців. Більшість з них віком від 35 до 44, мають вищу освіту та заробляють понад $3300 щомісяця.
Крім того, в Іспанії знаходиться найбільша кількість біткоїн-банкоматів у порівнянні з іншими країнами Європи.
Раніше люксовий реабілітаційний центр почав лікувати «залежність від криптотрейдингу». Терапія проходить на острові Майорка.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
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