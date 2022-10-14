Іспанія планує виділити 3 мільярди євро для домогосподарств через енергокризу — Finance.ua

Іспанія планує виділити 3 мільярди євро для домогосподарств через енергокризу Вчора 19:45 — Енергетика

Іспанія планує виділити 3 мільярди євро для домогосподарств через енергокризу

Уряд Іспанії планує виділити з держбюджету допомогу у 3 млрд євро для зменшення фінансового навантаження на іспанців в умовах енергетичної кризи.

Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє агентство Associated Press.

Заходи передбачають встановлення фіксованих тарифів на газ для систем колективного опалення житлових приміщень до кінця 2023 року. А також збільшення субсидій на електроенергію та опалення для домогосподарств з низьким доходом.

Очікується, що ці заходи ухвалять на засіданні Кабінету Міністрів 18 жовтня.

Згідно з пропозицією влади, виділені кошти допоможуть розплатитися з рахунками близько 40% домогосподарств.

Схожі заходи напередодні зимового сезону вживають й інші європейські країни. Зокрема, цього тижня у ФРН підготували двоетапний план субсидування витрат споживачів на газ.

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Економічна Правда За матеріалами:

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