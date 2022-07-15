Ірландський виробник будівельних матеріалів збудує заводи в Україні — Finance.ua
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Ірландський виробник будівельних матеріалів збудує заводи в Україні

Фондовий ринок
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Ірландська компанія з виробництва теплоізоляції та будівельних матеріалів Kingspan заявила про намір створити в Україні кампус будівельних технологій. Гендиректор компанії зазначив, що таке рішення обумовлено трьома кризами: кліматичною, енергетичною безпекою та спричиненою війною росії проти України.
"Новий кампус будівельних технологій, який ми плануємо збудувати, зробить позитивний внесок на всіх трьох фронтах, підтримуючи Україну, коли вона відбудовує свою економіку, задовольняє попит у Центральній та Східній Європі на енергоефективні будівлі та допомагає Європі зменшити залежність від імпорту — пояснив CEO компанії.
Стало відомо, що компанія шукає ділянку для будівництва у Львівській області. Kingspan повідомив, що інвестує у нове виробництво 200 мільйонів євро та планує забезпечити близько 600 робочих місць.
У планах девелопера — збудувати 5-6 заводів, для яких зараз шукають ділянку площею 40-50 гектарів. На вибраній території облаштують виробництво мінеральної вати, яка потребує поблизу доступу до значних запасів відновлюваної енергії.
Крім того, ділянка повинна мати доступ до водопроводу, газопроводу, головної магістралі та залізничної мережі. Земля може бути як у комунальній, так і приватній власності. Щодо локації — вона має бути на заході регіону, поблизу кордону.
За матеріалами:
100realty.ua
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