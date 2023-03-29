Ірландський фермер перетворює гній на Bitcoin — Finance.ua

Ірландський фермер перетворює гній на Bitcoin Сьогодні 18:36 — Криптовалюта

Ірландський фермер перетворює гній на Bitcoin

Ірландський фермер Том Кемпбелл перетворює коров’ячий гній на цифрове золото. Для цього потрібні три речі — власне, самі виробники гною (Кемпбелл має велику ферму в графстві Арма), майнінгові установки та метод анаеробного зброджування.

Зазвичай Кемпбелл використовує здобуту електрику для потреб своєї ферми. Але якщо з’являються надлишки, чоловік підключає установки для майнінгу.

Спосіб анаеробного зброджування — це видобуток енергії через процеси розкладання фекалій. Ферма Кемпбелла таким методом виробляє до 700 КвТ електроенергії. Цього вистачає, щоб забезпечити потреби 12 000 домогосподарств.

В Ірландії налічується 7,3 млн корів. Тож у країні є велика кількість гною та потреба в його екологічній переробці.

Анаеробне зброджування стало багатообіцяючою технологією. Експерти підрахували, що якщо всі ферми Ірландії добуватимуть електрику з гною, це покриє 41% енергетичних потреб країни.

Рішення Кемпбелла майнити Bitcoin через таку складну технологію може здатися дивним. Але воно має сенс з двох причин. Перша — фермер не витрачає даремно надлишкову зелену енергію, а заробляє на ній. І друга причина — такий майнінг не викликає критики в еко-активістів. Нагадаємо, що нещодавно Greenpeace знову накинулися на технологію Bitcoin і зажадали перевести блокчейн на алгоритм proof-of-stake.

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