Ірландія оштрафувала Meta на 265 мільйонів євро за витік даних — Finance.ua
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Ірландія оштрафувала Meta на 265 мільйонів євро за витік даних

Фондовий ринок
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Ірландія оштрафувала Meta на 265 мільйонів євро за витік даних
Ірландія оштрафувала Meta на 265 мільйонів євро за витік даних
Ірландський регулятор оштрафував компанію Meta (раніше — Facebook) на 265 млн євро після того, як дані понад півмільярда користувачів були викладені на хакерському веб-сайті.
Про це повідомляє агентство AFP.
Комісією було встановлено, що Meta порушила дві статті законодавства ЄС про захист даних.
Європейські операції Meta, як і низки інших техгігантів на кшталт Google та Apple, базуються в Дубліні. Відтак ірландський регулятор є провідним органом, відповідальним за притягнення цих компаній до відповідальності.
На додаток до штрафу, комісія заявила, що «винесла догану і наказ», що вимагає від власника Facebook Марка Цукерберґа «привести свою обробку даних у відповідність (закондавству) шляхом вжиття низки коригувальних дій протягом певного періоду часу».
Ірландський регулятор розпочав своє розслідування у квітні 2021 року, щоб визначити, чи було порушено загальноєвропейський регламент про захист даних (GDPR) в частині безпеки даних та відповідного ірландського законодавства. Завдяки GDPR, що набув чинності в 2018 році, користувачі соціальних мереж отримали більше прав для розпорядження власними цифровими даними.
Раніше Facebook заявляв, що дані з платформи були вкрадені хакерами в 2019 році, які скористалися функцією для пошуку друзів за допомогою списків контактів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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