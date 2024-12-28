Ірландці інвестують €280 млн у завод будматеріалів на Львівщині — Finance.ua

Ірландці інвестують €280 млн у завод будматеріалів на Львівщині Сьогодні 08:33 — Фондовий ринок

Ірландці інвестують €280 млн у завод будматеріалів на Львівщині

Ірландська компанія Kingspan Group інвестує €280 млн у будівництво заводу з виробництва будівельних матеріалів на території Мурованської ОТГ у Львівській області.

Про це повідомляє видання UBN , пише thepage

Kingspan Group планує вкласти кошти в побудову кампусу будівельних технологій, який включатиме 6 виробничих зон. Серед них, зокрема, виробництво інноваційних ізоляційних матеріалів та рішень для централізованого опалення.

Наразі проєкт перебуває на стадії розробки.

Основною метою проєкту є створення високотехнологічної будівельної продукції з високою доданою вартістю. Будуватимуть виробничі потужності у 2 черги, а завершити першу планують у 2026 році.

Після введення в експлуатацію всіх черг кампус створить 750 нових робочих місць.

Компанія Kingspan розпочала діяльність в Україні у 2005 році, а у Львівській області — з 2010 року. Вона виробляє будівельні матеріали, здійснює свою діяльність більш ніж у 80 країнах і має понад 210 заводів.

Kingspan виготовляє низку високотехнологічних матеріалів, які допомагають створювати енергоефективні будівлі та оптимізують використання природних ресурсів.

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