Ірландці інвестують €280 млн у завод будматеріалів на Львівщині — Finance.ua
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Ірландці інвестують €280 млн у завод будматеріалів на Львівщині

Фондовий ринок
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Ірландці інвестують €280 млн у завод будматеріалів на Львівщині
Ірландці інвестують €280 млн у завод будматеріалів на Львівщині
Ірландська компанія Kingspan Group інвестує €280 млн у будівництво заводу з виробництва будівельних матеріалів на території Мурованської ОТГ у Львівській області.
Про це повідомляє видання UBN, пише thepage.
Kingspan Group планує вкласти кошти в побудову кампусу будівельних технологій, який включатиме 6 виробничих зон. Серед них, зокрема, виробництво інноваційних ізоляційних матеріалів та рішень для централізованого опалення.
Наразі проєкт перебуває на стадії розробки.
Основною метою проєкту є створення високотехнологічної будівельної продукції з високою доданою вартістю. Будуватимуть виробничі потужності у 2 черги, а завершити першу планують у 2026 році.
Після введення в експлуатацію всіх черг кампус створить 750 нових робочих місць.
Компанія Kingspan розпочала діяльність в Україні у 2005 році, а у Львівській області — з 2010 року. Вона виробляє будівельні матеріали, здійснює свою діяльність більш ніж у 80 країнах і має понад 210 заводів.
Kingspan виготовляє низку високотехнологічних матеріалів, які допомагають створювати енергоефективні будівлі та оптимізують використання природних ресурсів.
За матеріалами:
Finance.ua
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