Іранський тіньовий флот танкерів допомагає рф перевозити підсанкційну нафту — Finance.ua

Іранський тіньовий флот танкерів допомагає рф перевозити підсанкційну нафту Сьогодні 15:12 — Енергетика

Танкери тіньового флоту Ірану допомагають перевозити російську нафту після вступу у дію нових санкцій проти рф у грудні, що спонукає країну вдаватися до тих же методів обходу санкцій, що і Іран.

Про це йдеться у дослідженні Financial Times.

Вступ в силу ембарго на російську нафту з боку ЄС з 5 грудня та запровадження країнами Великої сімки стелі цін на нафту з рф спонукає росію обходити санкції тими ж методами, які колись вперше були застосовані Іраном.

Щонайменше 16 суден, які входили до тіньового флоту, що дозволяв Ірану порушувати санкції США, почали відвантажувати російську нафту протягом останніх двох місяців. До цього сплеску лише дев’ять суден перейшли на російський маршрут протягом дев’яти місяців з початку повномасштабної війни рф проти України.

Аналіз свідчить, що обсяги російської нафти, що перевозиться суднами, які належать до тіньового флоту, зросли з менш ніж 3 млн барелів у листопаді до більш ніж 9 млн барелів у січні.

Судноплавні брокери та аналітики кажуть, що росія заманює власників танкерів і операторів преміальними ставками, оскільки прагне захистити своє основне джерело експортних надходжень від західних заходів, таких як обмеження цін на нафту, встановлене G7. Така премія щонайменше на 50% перевищує ринкові ставки, а в деяких випадках може навіть перевищувати 100%.

Як наслідок, «тіньове» перевезення російської нафти стає більш привабливим, ніж іранської. Західні санкції проти росії є менш обтяжливими, ніж санкції США проти Ірану.

Зокрема, судноплавні брокери кажуть, що наявність стелі цін замість універсального ембарго робить торгівлю з росією більш привабливою, ніж торгівлю з Іраном або іншими країнами, що перебувають під жорсткими санкціями, такими як Венесуела. Судновласники та оператори з меншою ймовірністю порушать ці заходи, якщо зможуть довести, що їм було повідомлено, що російське паливо продається за ціну в межах ліміту.

Деякі з суден, які зараз обслуговують російський маршрут, є суднами, які раніше вважалися частиною тіньового флоту Москви. За оцінками суднових брокерів, він складається з близько 100 суден.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.