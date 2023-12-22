Іранські розробники працюють над створенням нового літака, що є копією українського Ан-140 — Finance.ua

Іранські розробники працюють над створенням нового літака, що є копією українського Ан-140 Сьогодні 02:56 — Технології&Авто

Іранські розробники працюють над створенням нового літака, що є копією українського Ан-140

Іранські інженери працюють над створенням військово-транспортного літака Simorgh, який є модифікацією українського Ан-140. Цей проєкт реалізується на авіаційному заводі в Ісфахані.

Літак Simorgh розроблений Іранською організацією авіаційної промисловості, дочірньою компанією міністерства оборони Ірану. Він створений на базі IrAn-140, який, своєю чергою, є ліцензійною модифікацією українського турбогвинтового літака Ан-140.

Переобладнання пасажирських Ан-140 на транспортні літаки для армії проводить іранська компанія Iran Aircraft Manufacturing Industries. Транспортна версія дообладнана задньою рампою для можливості завантаження великогабаритних вантажів. Половина фюзеляжу, крила та низка інших вузлів та деталей вироблялися у Харкові, а складання та переобладнання з пасажирського літака у легкий транспортний літак проводили інженери HESA.

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Роботи зі створення тактичного транспортного літака з рампою і вантажністю 6 тонн ведуться в авіаційному конструкторському центрі компанії IAMI (Aeronautical Design Center IAMI) для заміни Fokker-27. Перша презентація літака була проведена у травні 2022 року. Експерти вважають, що літак може бути виготовлений із раніше поставленого ХДАВП літакокомплекту Ан-140.

Це відкриття підкреслює здатність Ірану адаптувати та модифікувати іноземні технології для власних потреб, особливо в контексті військової промисловості. Водночас це викликає питання щодо авторських прав та міжнародних угод у сфері авіаційної промисловості.

noworries За матеріалами:

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